Яндиев и Харитонов пожали руки и помирились после драки в Москве

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев извинился перед спортсменом ММА Сергеем Харитоновым за драку в «Лужниках».

Видео с извинениями было опубликовано в Instagram-аккаунте Сергея Харитонова, где в конце ролика оба спортсмена пожали друг другу руки в знак примирения.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Мы много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе нет никакой агрессии, ты меня прости за то, что не сдержался и распустил свои руки», — заявил Адам Яндиев.

Напомним, что сама драка произошла 13 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Спортсмены вступили в потасовку из-за спора о долгах. По словам Харитонова, Яндиев должен ему 2 млн рублей.

Когда Харитонов напомнил ему об этом, то началась драка. Сам боец ММА оказался в больнице со значительными повреждениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении Адама Яндиева заведено уголовное дело после драки с Харитоновым.