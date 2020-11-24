В Петербурге арестовали мужчину, угнавшего Infiniti и устроившего ДТП

Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Черноярова, обвиняемого в нарушении ДТП, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По решению суда, он будет находиться в СИЗО до 21 января 2021 года. Чернояров оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда.

Напомним, ДТП произошло 22 ноября. После погони на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек водитель совершил ДТП с автомобилем Renault Logan и попытался скрыться. В результате аварии пострадали три человека из Renault. Позже один из пассажиров, 25-летняя женщина, скончалась. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом у него не было прав на управление автомобилем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина, совершивший смертельное ДТП на Infiniti, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оказалось, что он разъезжал на похищенном автомобиле.