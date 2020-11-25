На Украине нетрезвый полицейский протаранил автомобилем детскую площадку

Во Львове сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле, протаранил детскую площадку и еще несколько машин. Подробности об этом инциденте сообщаются на сайте Нацполиции Львовской области.

Сообщается, что сотрудник одного из территориальных подразделений полиции, находясь за рулем автомобиля Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине машины и врезался в детскую площадку. Ему 24 года.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ДТП было назначено служебное расследование.

«По его результатам полицейский будет уволен из полиции», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подполковник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Петербургу был задержан на улице в нетрезвом виде, а затем устроил скандал в отделе полиции. Мужчину остановили в ночь с пятницы на субботу (14 ноября) из-за неподобающего поведения на улице.