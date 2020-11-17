Подполковник ФСИН в Петербурге устроил пьяный дебош в отделе полиции

Подполковник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Петербургу был задержан на улице в нетрезвом виде, а затем устроил скандал в отделе полиции.

Мужчину остановили в ночь с пятницы на субботу (14 ноября) из-за неподобающего поведения на улице. Его доставили в отдел полиции, где он стал кричать на сотрудников правоохранительных органов и отказался от медицинского освидетельствования, пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Официального подтверждения данной информации и комментариев ведомства по поводу поступка его сотрудника пока не поступало. В социальных сетях, между тем, есть видеозаписи, которые иллюстрируют рассказ собеседника агентства. Личность мужчины на нем, однако, точно не установлена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за решетку отправится охранник хостела, убивший пьяного постояльца.