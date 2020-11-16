В Петербурге охранник сядет в тюрьме за убийство пьяного посетителя хостела

Мужчина не рассчитал силу и нанес серьезные повреждения гражданину.

В Санкт-Петербурге охранника, который убил пьяного посетителя хостела, отправили в колонию строгого режима на пять лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В хостеле на улице Достоевского произошел конфликт из-за странного поведения подвыпившего мужчины. Кто-то из персонала нажал на «тревожную кнопку» и на место прибыл охранник. Он не смог решить конфликт словами и ударил несколько раз дебошира дубинкой. В результате пьянчуга получил серьезные травмы. Через несколько дней он скончался, его тело нашли в общественном туалете Ладожского железнодорожного вокзала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пять лет колонии дали пьяному водителю за смертельное ДТП на Приморском шоссе. Превысив скорость, мужчина не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел с проезжей части и врезался в световую опору.