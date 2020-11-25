Петербургские депутаты не захотели индексировать пенсии работающих пенсионеров

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в очередной раз отказались рассматривать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

С такой инициативой на заседании в среду, 25 ноября, выступила Депутат Оксана Дмитриева. Она предложила внести изменения в федеральный закон. Они предполагали индексацию пенсий работающим пенсионерам и временному возврату к прежнему пенсионному возрасту.

Такое предложение поддержали только девять парламентариев, включать его в повестку дня не стали.

Как писала gazeta.spb.ru, в ноября этого года глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о крахе пенсионной системы. По его словам, действующая пенсионная система не способна обеспечить достойные пенсии.

«Она банкрот», — констатировал депутат.

В разговоре с Gazeta.SPb депутат ЗакСа Оксана Дмитриева пояснила, что термин «банкротство» нельзя применить к пенсионной системе, поскольку недостаток средств Пенсионного фонда покрывается федеральным бюджетом. При этом она согласилась: пенсионную систему необходимо менять, отказавшись от накопительной части.