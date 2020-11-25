Вишневский просит Беглова разобраться с электронным вызовом врача

Вишневский просит Беглова разобраться с электронным вызовом врача
Борис Вишневский. Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге проходит очередное заседание Законодательного Собрания. Депутаты подняли вопрос вызова врача на дом.

Собрание началось в среду, 25 ноября. Данный вопрос поднял депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Он направил соответствующий запрос губернатору города Александру Беглову.

Вишневский отметил, что 9 ноября обратился к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву, указав, что необходимое время для вызова врача по телефону может доходить до четырех часов, что ведет к огромным потерям времени и усугублению состояния здоровья жителей. Кроме того по словам парламентария, нет возможности вызвать на дом врача через Интернет.

Вишневский также поинтересовался, какие средства были вложены в проект и когда заработает сервис «Вызов врача на дом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты не захотели индексировать пенсии работающих пенсионеров.

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