Вишневский просит Беглова разобраться с электронным вызовом врача

В Петербурге проходит очередное заседание Законодательного Собрания. Депутаты подняли вопрос вызова врача на дом.

Собрание началось в среду, 25 ноября. Данный вопрос поднял депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Он направил соответствующий запрос губернатору города Александру Беглову.

Вишневский отметил, что 9 ноября обратился к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву, указав, что необходимое время для вызова врача по телефону может доходить до четырех часов, что ведет к огромным потерям времени и усугублению состояния здоровья жителей. Кроме того по словам парламентария, нет возможности вызвать на дом врача через Интернет.