ЦИК рекомендовала избрать Наталью Чечину главой горизбиркома Петербурга

ЦИК рекомендовала избрать Наталью Чечину главой горизбиркома Петербурга
ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома Петербурга главу Курортного района Наталью ЧечинуГлава администрации Курортного района Наталья Чечина. Фото: gov.spb.ru

Центральная избирательная комиссия России единогласно рекомендовала на должность главы городской избирательной комиссии Петербурга Наталью Чечину.

Данные об этом появились в официальном Telegram-канале Центральной комиссии. Уточняется, что теперь члены горизбиркома проведут тайное голосование для утверждения Чечиной на должность председателя.

Напомним, что ранее, 23 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Натальи Чечиной членом горизбиркома с правом решающего голоса.

До этого женщина занимала пост главы администрации Курортного района Петербурга. Её кандидатуру на новую должность предложили в Центральной избирательной комиссии по итогам заседания, прошедшего 18 ноября. Чиновница успешно прошла все проверочные процедуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов освободил Виктора Миненко от должности главы горизбиркома. Именно его место может занять Наталья Чечина.

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