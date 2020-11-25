«Севкабель» признали банкротом, статус его территории уже сменили на общественно-деловой

В Петербурге Арбитражный суд признал банкротом производственную компанию «Севкабель», который известен как старейший кабельный завод России.

По решению Арбитражного суда в отношении ПК «Севкабель» будет введено конкурсное производство.

Как писала gazeta.spb.ru, о ликвидации завода «Севкабель» стало известно в начале ноября. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству заявление от национального банка «Траст», который считает необходимым признать «Севкабель» банкротом. Аналогичные заявления поступили от ООО «Верста», ООО «Импегната» и ОАО «Сбербанк России».

Отметим, что решение о ликвидации предприятия принял совет директоров компании. СМИ связывали иск с долгами холдинга АО «Росската», в состав которого и входит ПК «Севкабель».

«Севкабель» был основан еще в 1879-м году как мануфактура торгового дома Siemens&Halske. Именно эта компания установила первые дуговые лампы в Большом зале Зимнего дворца. Продукцию «Севкабеля» использовали для Волховской и Днепровской ГЭС, для металлургических заводов других городов. Именно на этом предприятии был выпущен знаменитый «Кабель жизни», который прервал энергетическую блокаду Ленинграда.

Сегодня молодые петербуржцы знают «Севкабель» из-за креативного пространства «Севкабель Порт». Оно два года назад было открыто на территории освободившихся после модернизации производства исторических зданий.

При этом сам участок стал предметом для споров — не было до конца ясно, является ли территория «Севкабель Порта» жилой или рекреационной зоной.

Изначально статус бывшей заводской территории предложили изменить на общественно-деловую зону. В этом году территорию определили как общественно-деловую, сочетающуюся с жилой зоной. Изменения позволят привлечь инвестора, который сможет построить там новый жилой комплекс с видом на Финский залив. На суд общественности Генплан представят не раньше следующего года.