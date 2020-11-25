Врачи рассказали о самом раннем и незаметном симптоме коронавируса

Сухость в носу может свидетельствовать о скорой потере обоняния. Фото: pixabay

Сухость в носу может свидетельствовать о скорой потере обоняния. Фото: pixabay

Испанские ученые из университета Барселоны пришли к выводу, что самым ранним и незаметным признаком, по которому можно определить коронавирус, является ощущение сухости в носу.

Неприятные ощущения в носу проявляются до того, как зараженный теряет обоняние. Исследуя этот вопрос, специалисты отталкивались от предложения, что потеря возможности чувствовать запахи при COVID-19 связана с прекращением работы бокаловидных клеток, обычно помогающим веществам одорантам, отвечающим за запахи, прилипать к соответствующим рецепторам, пишет РИА Новости.

Эксперимент показал, что около 70% участников фокус-группы на ранних стадиях коронавируса испытывали странные ощущения и сухость в носу. Некоторые отмечают, что это похоже на последствия промывания носа. В среднем, это симптом длился 12 дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что определенная диета поможет снизить риск заражения COVID-19.