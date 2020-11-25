В школах Петербурга на карантине сидят 96 классов

В школах Петербурга на карантине сидят 96 классов
За сутки на карантине оказались более 30 школьных классов. Фото: pixabay

Комитет по образованию Северной столицы поделился актуальными данными по эпидемиологической ситуации в школах и детских садах города.

Согласно информации ведомства на 25 ноября, в Санкт-Петербурге на карантине в связи с вспышкой коронавируса или других инфекционных заболеваний находятся 22 группы детсадовцев в 15 учреждениях. Кроме того, 96 классов в 53 школах города на Неве, что составляет 0,48% от общего числа классов, перевели на дистанционное обучение по аналогичной причине.

Отметим, что всего лишь день назад на карантин были закрыты 65 классов. Петербуржцы также активно переводят детей на домашний формат обучения: на данный момент школы получили 12 985 заявлений от родителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино школьник снял на видео, как учительница запрещает ему зайти в туалет, нецензурно выражаясь и оскорбляя подростка.

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