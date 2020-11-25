В Петербурге готовятся к борьбе с мокрым снегом и гололедицей

В Петербурге готовятся к борьбе с мокрым снегом и гололедицей
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto

Дорожные предприятия выходят на ночные дежурства.

В Санкт-Петербурге сегодня ночью, с 25 на 26 ноября, пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. В результате на дорогах может образоваться гололедица, бороться с которой будут дорожные предприятия – они выходят на усиленное дежурство. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.

Председатель Комитета по благоустройству Сергей Малинин заявил, что особое внимание планируют уделить набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. Отмечается, что если пойдет снег, то бороться с ним готовы 900 единиц спецтехники и 400 дворников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Петербурга предупреждают о мокром снеге и гололедице в четверг. Особое внимание этой информации следует уделить автомобилистам.

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