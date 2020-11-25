Жителей Петербурга предупреждают о мокром снеге и гололедице в четверг

Жителей Петербурга предупреждают о мокром снеге и гололедице в четверг
Осадки сопровождаются потеплением: воздух прогреется до +7 градусов.Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 26 ноября, в Северной столице ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, горожанам стоит приготовиться к мокрому снегу, дождю и гололедице.

Об осадках и их последствиях жителей Санкт-Петербурга предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. Особое внимание этой информации следует уделить автомобилистам. Ввиду возможных сложных условий на дорогах, необходимо заранее включать поворотники и другие предупредительные знаки, а также внимательно относится к другим участникам дорожного движения, следя за их действиями.

Кроме того, петербуржцам за рулем рекомендуют соблюдать более широкую дистанцию на дороге и не нарушать скоростной режим. Отметим, что завтра днем по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ожидается до +7 градусов тепла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня впервые за долгое время в Петербурге показалось солнце.

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