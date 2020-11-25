В среду петербуржцев порадует солнце

В среду петербуржцев порадует солнце
Жителей Петербурга ждет облачная погода. Фото: pixabay.com

В Северной столице сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду, 25 сентября, влияние на синоптическую ситуацию в городе окажет небольшой, промежуточный гребень антициклона. Обойдется без осадков.

Температура воздуха в дневное время составит от нуля до двух градусов тепла. Ветер подует с северо-запада и юго-востока со скоростью до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 761 мм ртутного столба, что находится в пределах нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запланированные рейсы вылетят сегодня без задержек и отмен. В аэропорту Пулково начнут день без непредвиденных обстоятельств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил леус новости спб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взявшего в заложники шестерых детей в Колпино уговорил сдаться районный прокурор
В Петербурге 25 ноября утренние пробки составили 4 балла
В среду петербуржцев порадует солнце
Названа диета, помогающая снизить риск заражения коронавирусом
В мире выявлено более 59,6 млн случаев заражения Covid-19
В Ленобласти 12 спасателей час тушили пожар в квартире
Петербург вошел в число регионов, где занято более 90% коек ковид-пациентами
Инфекционист назвал людей, мешающих выходу на плато по коронавирусу