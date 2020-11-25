В среду петербуржцев порадует солнце

В Северной столице сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду, 25 сентября, влияние на синоптическую ситуацию в городе окажет небольшой, промежуточный гребень антициклона. Обойдется без осадков.

Температура воздуха в дневное время составит от нуля до двух градусов тепла. Ветер подует с северо-запада и юго-востока со скоростью до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 761 мм ртутного столба, что находится в пределах нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запланированные рейсы вылетят сегодня без задержек и отмен. В аэропорту Пулково начнут день без непредвиденных обстоятельств.