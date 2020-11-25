В Пулково 25 ноября все рейсы осуществляются по расписанию

В Пулково 25 ноября все рейсы осуществляются по расписанию
Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Северной столице запланированные рейсы вылетят сегодня без задержек и отмен. В аэропорту Пулково начнут день без непредвиденных обстоятельств.

Об этом стало известно в среду, 25 ноября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга на 5:30 информации о задержанных вылетах не поступало. Все прибывающие и убывающие рейсы будут выполнены точно в срок, как указано в расписании.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет вернулся в Пулково из-за разборок двух мигрантов. По предварительной информации, они поругались из-за кресла.

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