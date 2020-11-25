Авербух поделился подробностями отношения с Арзамасовой

Он заявил, что актриса делает его жизнь лучше.

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, каковы его отношения с актрисой Лизой Арзамасовой. Подробностями он поделился в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Авербух заявил, что всем хочется обсудить его личную жизнь, а он не хочет отрицать факты. Он отметил, что отношения с Арзамасовой очень нежные и хочется верить в их продолжение. Продюсер добавил, что всегда был счастливым человеком, но сейчас стал счастливей вдвойне.

«Лиза не очень любит спорт, но недавно я узнал о ее любви к мотоспорту. Ее страсть к квадроциклам, мотоциклам, что она творит… Это абсолютно бесстрашный человек.»,

— описал актрису Авербух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники заметили на руке Арзамасовой дорогое кольцо. Дизайнер украшений Влад Торхов заявил, что такое кольцо могло стоить как минимум 600 тысяч рублей.