Пьяный водитель устроил массовое ДТП на Дунайском

В четверг, 26 ноября, в Петербурге на Дунайском проспекте произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль собрал перед собой две машины такси, авто службы безопасности и еще одну легковушку.

«На Дунайском, перед Будапештской автомобиль собрал перед собой 2 такси, службу безопасности и ещё легковушку», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП пострадала пассажирка одного из такси. Очевидцы отметили, что виновники аварии находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Виновники были пьяные в хлам, не русские! Есть видео с места ДТП. Моя подруга была пассажиркой такси, забирали ее с ранами», — рассказала подруга пострадавшей.

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.