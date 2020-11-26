После смертельного ДТП на Выборгском задержали водителя Kia Rio

После смертельного ДТП на Выборгском задержали водителя Kia Rio
В результате ДТП скончалась женщина. Фото: Baltphoto

После смертельного ДТП на Выборгском шоссе сотрудники полиции задержали в Петербурге 35-летнего водителя Kia Rio.

ДТП произошло 25 ноября около 23:10 у дома 393 по Выборгскому шоссе. По предварительной информации, водитель Kia Rio, выезжая с дворовой территории, не предоставил преимущество Ford Focus.

В результате аварии пассажирка автомобиля Kia Rio 1985 года рождения скончалась на месте происшествия», сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и региону.

Водителя Kia Rio попал в больницу в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.

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После смертельного ДТП на Выборгском задержали водителя Kia Rio
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