В Петербурге на карантине остаются 2803 человека

В Петербурге на карантине остаются 2803 человека
На карантине находится 2803 человека. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 39785 человека.

На карантине находится 2803 человека. Из них 31 – в обсерваторе, 508 — на самоизоляции, 2264 человека – контактные, сообщили утром 26 ноября в администрации Петербурга.

Обработано 1163 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1013 петербургских волонтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

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