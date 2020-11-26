Петербург полностью готов к отопительному сезону

Город получил все документы, подтверждающие готовность с осенне-зимнему периоду.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что город полностью готов к отопительному сезону 2020-2021 годов. Соответствующие документы уже вручены профильным заместителям администраций районов Северной столицы. Об этом сообщили в Смольном.

Отмечается, что в преддверии отопительного сезона была проделана масштабная работа: специалисты проверили инженерный комплекс и контролировали качество подготовки организаций ко всем сложностям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 15 октября стартовал отопительный сезон. Во всех домах города потеплели трубы – это решение приняли в связи с надвигающимися холодами.