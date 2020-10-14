В Петербурге 15 октября стартовал отопительный сезон

В Петербурге 15 октября стартовал отопительный сезон
В городе готовятся к холодам. Фото: Pixabay

Синоптики прогнозируют похолодание – температура будет падать с каждым днем.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 15 октября, начался отопительный сезон. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Во всех домах города должны наконец потеплеть трубы – это решение приняли в связи с надвигающимися холодами. Синоптики уверены, что температура воздуха будет падать с каждым днем.

Напоминаем, что с 17 сентября протапливание было, но периодическое. В основном тепло по трубам пустили в социальных объектах – детских садах, школах, поликлиниках и прочих учреждениях. Также решение могли принять управляющие компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Ленобласти предупредили о ночных заморозках. Столбик термометра опустится до -1 градуса.

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