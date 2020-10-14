Жителей Ленобласти предупредили о ночных заморозках

Столбик термометра опустится до -1 градуса.

В Ленинградской области этой ночью, 15 октября, ожидаются первые заморозки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Синоптики допускают, что столбик термометра опустится до -1 градуса. Также в темное время суток может пойти кратковременный дождь. Ветер, гуляющий по улицам области, разгонится в некоторых районах до 11 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до девяти градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге с этого четверга начинается отопительный сезон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России. По словам эксперта, с 19 октября в городе прогнозируют похолодание. По словам специалиста, это способствует распространению коронавирусной инфекции нового типа.