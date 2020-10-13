Стали известны сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России

Стали известны сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России
Ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

На следующей неделе россиян ждут вспышки коронавируса, что связано с похолоданиями. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, с 19 октября в городе прогнозируют похолодание. По словам специалиста, это способствует распространению коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили РИА Новости, Гинцбург также отметил, что «мокрые ноги, простуда, холодный ветер» негативно повлияют на развитие врожденного иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии.

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