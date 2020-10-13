В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей ковид-пациентов

В России за минувшие сутки умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии.

Об этом стало известно во вторник, 13 октября. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, до этого рекордом по погибшим стало 29 мая, тогда болезнь унесла жизни 232 человек.

Всего в России из-за Covid-19 скончались 22 966 человек. За последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания — что также является новым рекордом по суточному приросту.

В России всего зафиксировали 1 326 178 заразившихся. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий из-за Covid-19.