Жители Петербурга встревожены рассылкой памяток по захоронению во время пандемии COVID-19

Жители Петербурга встревожены рассылкой памяток по захоронению во время пандемии COVID-19
Депутат Алексей Цивилев пообещал разобраться с возмутительной рекламой. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Жителей Северной столицы пугает массовая реклама ритуальных услуг, которую они находят в почтовых ящиках.

Горожане обратились к депутату Законодательного собрания Алексею Цивилеву с просьбой разобраться с возмутительной рассылкой, которая сгущает краски вокруг и так непростой ситуации. Недовольство петербуржцев также вызвал тот факт, что ритуальная компания, предлагающая таким сомнительным образом свои услуги, пытается создать впечатление государственной, используя в названии слово «городская».

Парламентарий отреагировал на просьбу граждан и, в свою очередь, обратился в управление антимонопольной службы Петербурга. Он считает неправомерным употребление слова «городская» в названии компании, поскольку это вводит население в заблуждение. Цивилев подчеркнул, что этот резонансный случай должен впредь оградить предприимчивых бизнесменов от использования такого рода рекламы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на остановках в Петербурге появилась новая социальная реклама, призывающая горожан не забывать о защитных масках.

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