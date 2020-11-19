На улицах Петербурга появилась новая социальная реклама с призывом носить маски

На улицах Петербурга появилась новая социальная реклама с призывом носить маски
На сегодняшний день использование средств индивидуальной защиты является строго обязательным во всех общественных местах, включая вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны автобусов, трамваев и троллейбусов. Фото: gov.spb.ru

На остановках общественного транспорта в Петербурге появилась новая социальная реклама: жителей и гостей Северной столицы призывают не забывать о действующем перчаточно-масочном режиме, который необходимо соблюдать для борьбы с пандемией COVID-19.

В общей сложности, по городе размещено 550 таких плакатов: 400 — на остановках, а еще 150 — в приближенных к ним районах. Реклама изображает двоих людей, один из которых ответственно подходит к вопросу защиты своего здоровья и безопасности окружающих — он надевает маску и перчатки. Второй человек забыл про СИЗ и является источником распространения опасного заболевания.

В комитете по транспорту подчеркивают, что на дезинфекцию трамваев и троллейбусов ежедневно уходит до 120 литров санитайзера, еще 100 литров используется для обработки салонов автобусов. Аналогичные меры принимают в метрополитене, где обрабатывают также поручни, двери вестибюлей, кассовые окна и автоматы по продаже билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские врачи не устают призывать горожан к соблюдению требований санитарной безопасности.

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