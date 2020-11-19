Петербуржцев призывают носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию

Петербуржцев призывают носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию
Петербургские врачи призывают горожан носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Во время пандемии коронавируса петербургские врачи призывают горожан соблюдать меры предосторожности. Об этом в ходе телемарафона «Спасибо!» на телеканале «78» рассказал заведующий инфекционным отделением временного госпиталя в «Ленэкспо» Валентин Алексеев.

«Встретиться» с ковидом можно где угодно: в магазине, аптеке, на заправке и т.д. Поэтому, по словам Алексеева, нужно быть подготовленным и защищенным. Врачи, в том числе временного госпиталя в «Ленэкспо» призывают петербуржцев носить маски — это позволит снизить определенный объем вирусной нагрузки, а кому-то спасет жизнь, а также следить за своей гигиеной и мыть руки.

«На первое место, конечно, выходят маски. В первую очередь мы советуем носить и тем людям, которые еще не болели данной патологией», — сказал Валентин Алексеев.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов записал видеообращение, в котором обратился с благодарностью к медицинским работникам и напомнил горожанам о том, что помимо прочего нужно соблюдать социальную дистанцию.

Также Gazeta.SPb рассказывала о том, как Петербург в период пандемии Covid-19 помогает своим медикам.

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