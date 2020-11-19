В Петербурге свободны чуть больше тысячи коек для коронавирусных пациентов

Это значит, что большинство мест в больницах заняты.

В Санкт-Петербурге на данный момент свободны чуть больше 10% коек для пациентов, зараженных коронавирусов. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице во «Вконтакте».

Таким образом, городские медучреждения готовы принять 1150 пациентов. Всего в Санкт-Петербурге развернули 10846 коек. Лисовец добавил, что эпидемиологическая обстановка начинает улучшаться и количество госпитализированных граждан за неделю сократилось.

Также отмечается, что в день выписывается примерно столько же людей, сколько поступает в больницы. Напоминаем, что госпитализация в первую очередь необходима пациентам с тяжелой формой заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии. Дополнительные ограничения необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.