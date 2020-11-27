Главу «Победы» хотят уволить за полет по траектории полового органа в поддержку Дзюбы

Генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова могут уволить из-за поддержки, выраженной футболисту «Зенита» Артему Дзюбе, интимное видео с которым попало ранее в сеть.

Половой орган заметили в небе 11 ноября. Его начертил Boeing авиакомпании, который отклонился от маршрута во время полета из Москвы в Екатеринбург. Как сообщил портал NevaSport.ru, Росавиация квалифицировала акцию как авиаинцидент, но в ходе расследования оказалось, что пилоты действовали не по своей воле.

Гендиректор «Победы» не согласился с мнением комиссии и назвал произошедшее способом поддержать российского нападающего. Комиссия Росавиации рекомендовала «Аэрофлоту» оценить, насколько Калмыков соответствует занимаемой должности. Также назначено отправить готовый отчет в правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба записал обращение после скандала с интим-видео. Он выразил благодарность всем, кто поддержал его в трудную минуту.

Речь идет о ролике, который появился в Сети в воскресенье, 8 ноября. На записи запечатлен мужчина, в котором многие узнали нападающего сине-бело-голубых. В этот же день петербуржцы играли с «Краснодаром», одержав победу над гостями.