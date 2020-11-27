После ДТП на Шпалерной в Петербурге производителей могут обязать оснащать коляски светоотражателями

После ДТП на Шпалерной в Петербурге производителей могут обязать оснащать коляски светоотражателями
Родителей хотят обязать устанавливать светоотражатели на детские коляски. Фото: Pixabay

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой обязать производителей устанавливать светоотражатели на коляски после ДТП на Шпалерной улице.

Технический регламент требует обеспечить только возможность их установки, но далеко не факт, что родители это сделают.

Поэтому парламентарий направил своё предложение в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Напомним, 26 ноября на Шпалерной улице в Петербурге водитель легкового автомобиля марки Volkswagen Polo сбил мать с двум детьми. По предварительной информации, у дома 54 по Шпалерной улице 27-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил 34-летнюю женщину, трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком. Они переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Сейчас дети находятся в больнице. ДТП произошло в темное время суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в ДТП водителя автомобиля Porsche Cayenne, который сбил ребенка. Инцидент случился на Коломенской улице.

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