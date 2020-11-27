Вирусолог заявил об исчезновении иммунитета к Covid-19 через полгода

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Вакцина от коронавируса имеет больший иммунный ответ по сравнению с заражением вирусом и формирующимся ответом после COVID-19. Об этом рассказал завотделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра Вектор Роспотребнадзора Александр Рыжиков

По его словам, формирующийся иммунный ответ после заражения является уже через 5−7 месяцев исчезает.

Как сообщили «РИА Новости», специалист также выразил надежду на то, что вакцина будет давать более долгосрочный иммунный ответ.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный недостаток вакцин от Covid-19 заключается в необходимости делать инъекцию два раза.