Петербурженка по совету гадалки за 50 тыс. рублей купила фаллоимитатор и смирилась с уходом мужа

Петербурженка по совету гадалки за 50 тыс. рублей купила фаллоимитатор и смирилась с уходом мужа
Гадалка не помогла вернуть мужа, но дала полезный совет. Фото: unsplash.com

Женщин хотела вернуть мужа, но в процессе судебных разбирательств поняла, что он ей не так уж и нужен.

В Санкт-Петербурге женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с гадалки Аллы 50 тысяч рублей и моральный вред в размере 1 миллиона рублей. Она уверяла, что женщина обещала ей помочь вернуть мужа, но ее советы оказались бесполезными. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Когда две гражданки встретились в суде, выяснилось, что клиентка гадалки выполнила только часть рекомендаций. Ритуал состоял из двух важных частей. Сначала петербурженке нужно было совершить ряд манипуляций со свечами, а затем сделать упражнения интимного характера, используя фаллоимитатор. Женщина решила остановиться на полпути – гадалка уверяла, что в этом и заключается проблема.

Клиентка решила дать гадалке второй шанс и все-таки приобрела секс-игрушку. В следующем судебном заседании она отказалась от иска, пояснив, что многое для себя осознала благодаря гадалке. Она больше не хочет возвращать супруга, так как он «не стоит никаких страданий». Женщина благодарна Алле и не имеет к ней никаких претензий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студентка из Петербурга отдала гадалке украшения на 143 тысячи за снятие порчи.

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