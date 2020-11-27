Коронавирус в Москве унес жизни 76 человек за сутки

В столице России коронавирусная инфекция не планирует сдавать обороты. За прошедшие сутки печальную статистику пополнили 76 пациентов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве на пятницу, 27 ноября, в столице скончались за весь период пандемии 8 756 пациентов.

Напомним, что за сутки до этого в городе было выявлено 77 смертей. В целом, именно в этом цифровом промежутке на данный момент движется смертность в Москве.

В Росси на данный момент в выявлено более 2 млн случаев заражения инфекцией. Выздороветь смогли уже более 1,6 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, когда в России, по мнению эксперта, может закончиться масочный режим.

Масочный режим будет преследовать россиян до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным.