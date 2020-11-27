В России упала стоимость самого бюджетного iPhone 12

Одна из версий нового iPhone 12 потеряла в своей стоимости шесть тысяч рублей.

Согласно данным портала Hi-Tech Mail.ru изменения произошли на российском рынке с самой бюджетной версией нового смартфона.

Таким образом, телефон iPhone 12 mini с накопителем на 64 ГБ оценивается на сегодняшний день в 63 990 рублей. С момента старта продаж данный смартфон был дороже на шесть тысяч рублей.

Что касается версий на с накопителем на 128 и 256 ГБ, то их стоимость составляет 69 299 и 82 390 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что назван самый главный недостаток нового iPhone 12.

На линейку iPhone 12 уже есть множество обзоров. Специалисты сходятся в главном: у этих смартфонов существенно снижено время автономной работы.