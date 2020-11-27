На место аварии на КАД прибыли реанимация и пожарные

Серьезное ДТП на КАД. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Серьезное ДТП на КАД. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В ДТП на внешней стороне КАД в районе Ржевки столкнулись три легковушки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла в ночь на 28 ноября на внешней стороне КАД. В результате столкновения одна из машин перевернулась, остальные получили сильные удары.

На место происшествия уже прибыли пожарные, сотрудники скорой помощи, реанимация и ДПС.

Причины аварии уточняются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что столкновение автобуса и такси перекрыло движение на улице Воскова к улице Мира.

Отметим, что в происшествии никто не пострадал, Пассажиры автобуса покинули транспортное средство. На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.