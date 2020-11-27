В Петербурге шесть автомобилей ДПС ловили нарушителя ночью

Водителя иномарки удалось застать врасплох только на Дальневосточном проспекте.

Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент с нарушителем произошел примерно в 1:30 в ночь на 28 ноября. Сотрудники дорожно-патрульной службы взяли в кольцо иномарку.

На данный момент причины происшествия неизвестны. Однако, уточняется, что в погони за машиной было задействовано шесть автомобилей ДПС. Именно их можно увидеть на видео, которое снято местными жителями на Дальневосточном проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на внешней стороне КАД произошла серьезная авария. Столкнулись три иномарки, одна из них перевернулась. На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь, реанимация и сотрудники спецслужб.