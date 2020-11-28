На улице Турку горящий фургон повредил 5 автомобилей и скрылся

В Петербурге розовый фургон с признаками горения повредил припаркованные автомобили и скрылся с места ДТП.

Запечатлеть нарушителя смогли местные жители. Видео инцидента было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что произошло данное событие в ночь на 28 ноября примерно в 1:30.

Водитель сначала врезался в припаркованные автомобили у дома №25 по улице Турку. Кроме этого, отмечается, что колеса фургона горели, а также дым можно заметить на задней части машины.

в кабине автомобиля очевидцы разглядели трёх человек. В итоге, от ДТП остались одни обломки, а на место инцидента приехала скорая помощь и пожарные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге шесть автомобилей ДПС ловили по городу нарушителя на легковушке.

Водителя иномарки удалось застать врасплох только на Дальневосточном проспекте.