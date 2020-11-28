Ученые объяснили, почему не все заражаются коронавирусной инфекцией

Микробиолог Сергей Иванов рассказал, почему не все заражаются коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что не только антитела защищают организм от коронавируса.

Ученый привел в пример случаи, когда люди оставались здоровыми даже после близкого контакта с больными коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

Иванов пояснил, что эти люди оказались просто не восприимчивыми к этому коронавирусу. К такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Ученые привели в пример некоторых врачей, которые работают в «красной зоне», однако не заражаются вирусом даже спустя много месяцев.

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 2 215 533 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 38 558, при этом выздоровело 1 712 174 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире. В США количество заражений поставило новый рекорд — выявлено более 13 млн случаев.