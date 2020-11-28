МВФ отказался предоставлять Украине экстренную финансовую помощь

МВФ отказался предоставлять Украине экстренную финансовую помощь
С таким заявлением выступил сделал глава Минфина Украины Сергей Марченко.Фото: Pixabay

Международный валютный фонд (МВФ) не будет оказывать Киеву экстренную финансовую помощь. С таким заявлением выступил сделал глава Минфина Украины Сергей Марченко.

По его словам, МВФ готов сотрудничать с Украиной только в рамках программы экстренной финансовой помощи, которая была одобрена.

Никакой другой финансовой помощи со стороны МВФ Украине ждать не стоит.

В июне сообщалось о предоставлении Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Международный валютный фонд пошел на встречу стране и решил «принять программу помощи». Новостью поделился в своем Instagram-аккаунте глава Украины – Петр Порошенко.

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