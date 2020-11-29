В России за сутки выявили 26 683 новых пациентов с COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 29 ноября, в 85 регионах России зарегистрировано 26 683 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество случаев по-прежнему выявляют в Москве (6 798 человек за сутки), Петербурге (3 701 человек) и Московской области (1 069). Нарастающим итогом в России зафиксировано 2 269 316 случаев COVID-19. Кроме того, за сутки 459 пациентов не справились с болезнью. В общей сложности, с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 39 527 человек.

Также за последние сутки в связи с выздоровлением из больниц было выписано 21 987 человек. За время ведения статистики успешно вылечились от коронавирусной инфекции 1 761 457 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки скончались от коронавируса 62 человек.