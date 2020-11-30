Подорожание проезда по ЗСД, киберпонедельник и заполненные на четверь залы театров: события предстоящей недели

В Петербурге вступают в силу антикоронавирусные ограничения, касающиеся театров, «черную пятницу» сменяет «киберпонедельник», дорожает проезд по ЗСД, в городе ограничивают движение транспорта: эти и другие события предстоящей недели — в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.

Ограничения

С 1 декабря петербургские театры и кинотеатры смогут заполнять зрительские залы только на четверть. Исключение составят мероприятия, билеты на которые по состоянию на 18 ноября были проданы в большем количестве. Таково распоряжение Смольного в связи с пандемией коронавируса.

Распродажи

«Черная пятница», когда розничные магазины выставляли максимальные скидки, позади. Теперь в эту гонку вступают интернет-площадки — на 30 ноября в этом году приходится «киберпонедельник». Очевидно, маркетологи рассчитывают, что потребители в ажиотаже продолжат скупать товары, только уже в сети.

Новые тарифы

С полуночи 1 декабря в Петербурге начнут действовать новые тарифы для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Изменения коснутся всех видов транспорта как при оплате по зонам наличными, так и при оплате маршрутов с помощью транспондеров. В среднем, повышение цен составит около 10%. Наличными за одну тарифную зону придется заплатить 200 рублей для первого и второго класса транспортных средств, 350 рублей — для третьего класса и 400 — для четвертого.

Ограничение движения

В связи с проведением Дня Эрмитажа в Петербурге временно ограничат движение транспорта. Так, с 18:00 29 ноября до 23:59 8 декабря будет сужена проезжая часть справа по Певческому проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади в направлении от Дворцовой площади к набережной реки Мойки. С 12:00 5 декабря до 23:59 6 декабря нельзя будет двигаться по Певческому проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади, а также Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Кроме того, запретят остановки: с 3 декабря до 12:00 5 декабря по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки; с 3 декабря до 7 декабря по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка.

Культура

30 ноября на сцене Молодежного театра на Фонтакне вручат 11-й «Прорыв» — единственную театральную премию России, которая отмечает работы театральных деятелей до 35 лет. Традиционно награду присуждают в шести номинациях: лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса, лучший исполнитель роли второго плана, лучший художник и лучший театральный менеджер. Эксперты «Прорыва» отсмотрели 84 спектакля и составили шорт-лист из 21 постановки. Трансляция церемонии пройдет в группе «Современный театр».

С 1 по 7 декабря в Петербурге пройдет «Эстафета доброты–2020» — фестиваль, приуроченный к Международному дню инвалидов. Участие в нем принимают библиотеки, музеи, театры, культурно-досуговые центры и другие организации из 22 регионов России. В программе лекции, мастер-классы, концерты, творческие вечера и другие мероприятия, большая часть которых состоится в онлайн-режиме.

С 3 по 9 декабря можно будет увидеть XXI Международный театральный фестиваль «Радуга». В этом году он концентрируется на российской программе, в рамках которой в течение семи дней на сцене ТЮЗа имени Брянцева будут представлены спектакли ведущих режиссеров со всей страны. Среди них — Михаил Бычков, Виктор Рыжаков, Олег Рыбкин, Лев Эренбург, Женя Беркович, Артем Устинов, Елизавета Бондарь, Денис Хуснияров.

С 3 по 13 декабря в Петербурге пройдет фестиваль итальянского кино RIFF. Торжественное открытие состоится в киноцентре «Родина». Зрители увидят премьеру комедии «Итальянские каникулы». В 2020 году мир отмечает 100-летие Федерико Феллини: в честь этого события на RIFF пройдут показы двух знаковых фильмов великого режиссера: «Маменькины сынки» один из первых фильмов маэстро, «Голос Луны» — последняя картина Феллини.