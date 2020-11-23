Петербургские депутаты вновь попросят прокуратуру проверить рост цен на ЗСД

В Петербурге депутаты готовят обращение в прокуратуру из-за очередного повышения цен на ЗСД. Парламентарии хотят, чтобы концессионные соглашения стали прозрачнее.

Об этом Gazeta.SPb рассказала депутат петербургского Законодательного Собрания Надежда Тихонова.

«Как раз сегодня обсуждали с коллегами обращение в прокуратуру по росту цен на ЗСД. Обязательно отправим», — сообщила депутат.

При этом Надежда Тихонова отметила, что новости о повышении цен на Западном скоростном диаметре появились после того, как Счетная палата РФ раскритиковала закон о концессионных соглашениях.

«Конечно, повышение цены ожидаемо – все дорожает. Хорошо, что Счетная палата обратила внимание на концессионные соглашения. Только, кажется, что Петербург ничего не видел. Депутаты и горожане не против того, чтобы город развивался, только покажите нам цифры. Количество автомобилей на ЗСД растет, а суммы нам не раскрывают. Хотелось бы видеть процесс более прозрачным», — заметила Надежда Тихонова.

Несколько дней назад Счетная палата РФ раскритиковала дорожные концессии. Отмечалось, что они привели только к дополнительным тратам, хотя были признаны оптимизировать бюджетные расходы. Только проверка двух платных трасс – «Новый выход на МКАД» и «М11 Москва – Санкт-Петербург на участке 15–58 км» – показала, что государство потратило лишние 5,6 млрд рублей.

Отметим, что в январе этого года Надежда Тихонова, Алексей Ковалев и Александр Егоров уже просили прокуратуру проверить рост тарифов на ЗСД. Тогда они обратили внимание на то, что владелец магистрали на основе концессии не может устанавливать плату выше, чем максимальный размер платы, установленный городскими властями.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что уже в этом году стоимость проезда вновь вырастет. Для обладателей транспондера проезд станет дороже на 10%, а вот тем, кто расплачивается наличными, он будет обходиться по 200 рублей за каждую зону.