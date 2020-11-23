Вслед за новостями о новой развязке: проезд по ЗСД подорожает на 10%

В Петербурге проезд по Западному скоростному диаметру в очередной раз подорожает. Дохода платная дорога в бюджет города пока не приносит, а город намерен вложить почти 20 миллионов в новую развязку.

Цены на проезд по ЗСД вырастут уже в этом году. Стоимость подорожает для всех транспортных средств при зональной тарификации и в рамках системы платности Flow+. Для обладателей транспондера проезд станет дороже на 10%, а вот те, кто расплачивается наличными, он будет обходиться по 200 рублей за каждую зону. Те, кто ездят на машинах третьего и четвертого классов, заплатят 350 и 400 рублей соответственно.

Петербуржцы уже неоднократно жаловались на повышение цен на ЗСД. Летом такие жалобы стали причиной для проверки со стороны УФАС. Проверить цены прокуратуру просили и петербургские депутаты.

Отметим, что о подорожании проезда стало известно вскоре после новостей о заключении соглашения с ВТБ на стройку Витебской развязки ЗСД.

В ноябре стало известно о том, что правительство Петербурга и группа ВТБ заключили соглашение о строительстве Витебской развязки ЗСД на основе государственно-частного партнерства. Ее протяженность составит 2,6 км, а стоимость вместе с перспективной Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД) – 27 млрд рублей. Построить объекты хотят за четыре года.

При этом в сентябре стало известно о том, что Смольный намерен вложить 19 миллионов рублей в первый этап работ. Речь идет о подготовке документации по планировке территории для транспортной развязки в створе Витебского проспекта и Парковой улицы. Конкурс уже был объявлен Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

Между тем, ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сообщал, что доход Западный скоростной диаметр начнет приносить только с 2021-го года. Город перестал платить минимальный гарантированный доход концессионеру. В следующем году, как рассчитывают власти, ЗСД начнет приносить прибыль, большая часть которой пойдет в бюджет. Отметим, что в прошлом году на выплаты по ЗСД Смольный закладывал в бюджет около 3,7 млрд рублей.