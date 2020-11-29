Стоимость вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» оказалась одинаковой

Российские препараты против коронавирусной инфекции показали одинаковую стоимость.

Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping, сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость вакцин находится примерно в одном ценовом диапазоне. Например, как ранее сообщалось, «Спутник V» будет стоит для других стран не более 10 долларов. Это примерно 760 рублей. Для россиян же вакцина и вовсе будет бесплатной.

При этом точная цена вакцины от центра «Вектор» на данный момент не называлась. Для жителей России препарат также будет бесплатным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава центра «Вектор» ожидает окончание пандемии коронавируса в 2021 году. Болезнь станет менее опасной, после массовой вакцинации. Именно это позволит выработать, по словам эксперта, массовый иммунитет.