Петербуржец заплатил дочери 239 тысяч рублей ради встречи с отцом за границей

Петербуржец заплатил дочери 239 тысяч рублей ради встречи с отцом за границей
В настоящее время 5516 должников по алиментам не могут покинуть страну, в результате применения данной меры несовершеннолетние дети смогли получить почти 19 миллионов рублей. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Житель Северной столицы погасил алиментный долг перед дочерью в размере 239 тысяч рублей ради возможности встретиться со своим отцом на Украине.

На протяжении длительного времени 12-летняя дочь должника не получала никакой финансовой поддержки от отца. Мужчина скрывался от судебных приставов, и был объявлен в исполнительный розыск. Его местонахождение успешно установили и привлекли к административной ответственности, но это не помогло — 50-летний петербуржец упорно игнорировал постановление суда, обязывающее ежемесячно отдавать дочери четверть своих доходов.

Устраиваться на работу мужчина также не собирался. Приставам удалось воздействовать на него, ограничив право на выезд за границу. Должник как раз собирался на Украину, чтобы навестить там приболевшего отца. Это стало решающим аргументом — петербуржец сразу нашел деньги и в полном объеме погасил долг перед своим ребенком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Госуслугах» появится функция автоматического уведомления о возбуждении исполнительного производства из-за долгов.

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