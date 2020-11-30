Представитель ВОЗ исключил возможность окончания пандемии в ближайшие месяцы

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что рассчитывать на скорое завершение пандемии не стоит.

Представитель ВОЗ считает, что говорить об окончании пандемии можно, только когда среди населения благодаря вакцинации сформируется достаточно высокий уровень иммунитета. «Мы должны научиться жить с этим вирусом», — подчеркнула Вуйнович.

Она убеждена, что каждому человеку важно адаптировать свое поведение под понимание того, что вирус никуда не исчезнет, передает ТАСС. Однако, несмотря на вышеперечисленные факторы, мировое сообщество не должно опускать руки в борьбе с коронавирусом, сказала Вуйнович.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России выявили еще 26,3 тысячи заболевших коронавирусом нового типа.