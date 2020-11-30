Петербуржец вернулся домой без мобильника и с кредитом после попойки в Невском районе

Петербуржец остался без денег и с кредитом после ночного распития спиртного в Невском районе. Полицейские начали розыск злоумышленников.

В воскресенье, 29 ноября, в отдел полиции обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что после посещения увеселительного заведения в центре города и распития спиртного он остался без мобильного телефона и банковских карт. Впоследствии он обнаружил оформленный на его имя кредит и списанные деньги с карт.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма общего ущерба составила 777 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец перевел мошенникам более 2,5 миллионов.