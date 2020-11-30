Ссора покупателей в магазине на Косыгина закончилась резней

Ссора покупателей в магазине на Косыгина закончилась резней
Конфликт вспыхнул в торговом зале. Фото: unsplash.com

В Красногвардейском районе Петербурга поход в магазин закончился для одного из посетителей госпитализацией. Мужчине нанесли ножевое ранение.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, в универсаме по проспекту Косыгина. Прибывшие полицейские установили, что в торговом зале неизвестный во время ссоры ударил ножом 27-летнего мужчину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту умышленного причинения тяжкого время здоровью возбудили уголовное дело. Стражи порядка начали розыск злоумышленника.

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