В Петербурге студентка дважды защитила диплом из-за ошибки вуза: она получила компенсацию

Девушка заявила, что пострадала морально из-за инцидента.

Студентка университета имени Герцена была вынуждена дважды защищать диплом из-за ошибки вуза. Суд признал ее пострадавший и обязал высшее заведение выплатить ей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также покрыть расходы на судебные разбирательства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что девушку вызвали защищать диплом раньше положенного срока из-за ошибки. В университете не учли, что она брала академический отпуск и выпускаться должна была на год позже своих одногруппников. Несмотря на то, что студентка пережила сильнейший стресс, заветный документ ей не выдали. Ей пришлось пройти через испытание еще раз из-за ошибки сотрудников университета.

Через суд девушка пыталась получить 200 тысяч рублей, но выплатят ей в десять раз меньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционку.