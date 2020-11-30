Все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционку

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

Аналогичные меры приняты в еще нескольких регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом информирует Telegram-канал Минобрнауки РФ. Ранее ведомство распорядилось перевести на удаленку подведомственные вузы с 14 ноября по 6 февраля в Москве и Северной столице, а региональным образовательным учреждениям рекомендовали принять решение, исходя из оценки ситуации на месте.

При этом в Минобрнауки подчеркивают, что бюджетные места иностранных студентов, которые не могут попасть в Россию из-за коронавирусных ограничений, будут сохранены. Отчислять их в связи с отсутствием на занятиях, как об этом писал Telegram-канал Mash, не собираются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов-медиков, помогающих в коронавирусных госпиталях, поддержат финансово.